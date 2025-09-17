Рязань
Итоги года
Публикации
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
Вчера 18:27
470
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
2 786
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 407
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 826
Все публикации →
Полицейские получили информацию, что 38-летний житель Волгоградской области перевозит в автомобиле крупную партию наркотиков. На трассе М-5 «Урал» в Ряжском районе полицейские остановили его легковушку. Информация подтвердилась. Под передним сиденьем и в багажнике полицейские обнаружили две крупные упаковки с марихуаной весом 1 854 грамма. По предварительным данным УМВД, волгоградец работал на нелегальный интернет-магазин. По указанию куратора он забрал партию марихуаны из тайника на территории Южного федерального округа, чтобы в дальнейшем сделать закладки в Рязанской области.

Рязанские полицейские задержали волгоградца с двумя килограммами марихуаны. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские получили информацию, что 38-летний житель Волгоградской области перевозит в автомобиле крупную партию наркотиков. На трассе М-5 «Урал» в Ряжском районе полицейские остановили его легковушку. Информация подтвердилась.

Под передним сиденьем и в багажнике полицейские обнаружили две крупные упаковки с марихуаной весом 1 854 грамма.

По предварительным данным УМВД, волгоградец работал на нелегальный интернет-магазин. По указанию куратора он забрал партию марихуаны из тайника на территории Южного федерального округа, чтобы в дальнейшем сделать закладки в Рязанской области.

Возбудил уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ, по которой грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу.