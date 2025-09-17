Рязанские полицейские задержали волгоградца с двумя килограммами марихуаны. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Полицейские получили информацию, что 38-летний житель Волгоградской области перевозит в автомобиле крупную партию наркотиков. На трассе М-5 «Урал» в Ряжском районе полицейские остановили его легковушку. Информация подтвердилась.
Под передним сиденьем и в багажнике полицейские обнаружили две крупные упаковки с марихуаной весом 1 854 грамма.
По предварительным данным УМВД, волгоградец работал на нелегальный интернет-магазин. По указанию куратора он забрал партию марихуаны из тайника на территории Южного федерального округа, чтобы в дальнейшем сделать закладки в Рязанской области.
Возбудил уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ, по которой грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу.