Рязанская молодежь рассказала, по каким критериям выбирает работодателя в 2025 году
Согласно опросу, для молодых жителей Рязанской области ключевыми факторами при выборе работы стали стабильность и надежность компании (59%) и комфортная атмосфера в коллективе (54%). Высокую роль также играют свободный график посещения офиса (51%) и отсутствие переработок (43%). Далее следуют высокая заработная плата (41%), возможности профессионального роста (35%), а также честность и открытость руководства (35%). Для части молодежи важны человекоцентричный подход (30%) и репутация компании (24%). Наименее востребованными оказались отсутствие бюрократии (16%), миссия и ценности компании (11%).
