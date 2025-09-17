Рязань
Рязанская молодежь рассказала, по каким критериям выбирает работодателя в 2025 году
Согласно опросу, для молодых жителей Рязанской области ключевыми факторами при выборе работы стали стабильность и надежность компании (59%) и комфортная атмосфера в коллективе (54%). Высокую роль также играют свободный график посещения офиса (51%) и отсутствие переработок (43%). Далее следуют высокая заработная плата (41%), возможности профессионального роста (35%), а также честность и открытость руководства (35%). Для части молодежи важны человекоцентричный подход (30%) и репутация компании (24%). Наименее востребованными оказались отсутствие бюрократии (16%), миссия и ценности компании (11%).

