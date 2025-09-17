Рязанка выиграла чемпионат России по спортивно-прикладному собаководству
Рязанка выиграла чемпионат России по спортивно-прикладному собаководству. Об этом сообщает региональное минспорта.
Соревнования проходили в Липецке с 11 по 15 сентября. Рязанская пара стала лучшей в общем курсе дрессировки.