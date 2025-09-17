Рязанец нашел чужую карту и потратил с нее почти все деньги

В полицию обратилась 22-летняя девушка и рассказала о списаниях средств с утерянного в гипермаркете платежного средства. Оперативники опросили сотрудников торговой точки и по описанию нашли 46-летнего мужчину. За полчаса он потратил с найденной у входа в магазин карты почти 14 тысяч рублей. Он оплачивал продукты и одежду. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Рязанец нашел чужую карту и потратил с нее почти все деньги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 22-летняя девушка и рассказала о списаниях средств с утерянного в гипермаркете платежного средства.

Оперативники опросили сотрудников торговой точки и по описанию нашли 46-летнего мужчину. За полчаса он потратил с найденной у входа в магазин карты почти 14 тысяч рублей. Он оплачивал продукты и одежду.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.