Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
21°
Чтв, 18
20°
Птн, 19
19°
ЦБ USD 82.84 -0.23 17/09
ЦБ EUR 97.89 0.44 17/09
Нал. USD 83.11 / 82.20 17/09 16:00
Нал. EUR 98.31 / 99.69 17/09 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
Вчера 18:27
495
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
2 853
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 421
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 844
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанец нашел чужую карту и потратил с нее почти все деньги
В полицию обратилась 22-летняя девушка и рассказала о списаниях средств с утерянного в гипермаркете платежного средства. Оперативники опросили сотрудников торговой точки и по описанию нашли 46-летнего мужчину. За полчаса он потратил с найденной у входа в магазин карты почти 14 тысяч рублей. Он оплачивал продукты и одежду. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Рязанец нашел чужую карту и потратил с нее почти все деньги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 22-летняя девушка и рассказала о списаниях средств с утерянного в гипермаркете платежного средства.

Оперативники опросили сотрудников торговой точки и по описанию нашли 46-летнего мужчину. За полчаса он потратил с найденной у входа в магазин карты почти 14 тысяч рублей. Он оплачивал продукты и одежду.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.