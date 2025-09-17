Рязанцы пожаловались на состояние тротуара на Быстрецкой
Рязанцы пожаловались на состояние тротуара на улице Быстрецкая, 27. Соответствующее сообщение появилось в комментариях под постом Павла Малкова в телеграме. «Был нормальный ровный тротуар. Благоустроили!», — говориться в сообщении.
Фото: из комментариев Павла Малкова в телеграме.