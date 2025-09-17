Рязанцы пожаловались на состояние дороги в Туму со стороны Касимова
Рязанцы пожаловались на состояние дороги, ведущей в Туму со стороны Касимова. Соответствующее сообщение появилось в комментариях в телеграм-канале Павла Малкова. По словам местных жителей, на участке много ям «ненормативного» размера, отсутствует разметка. Один из рязанцев отметил, что по этой дороге регулярно курсируют школьные автобусы, и отсутствие ремонта и разметки ставит под угрозу безопасность детей. Местные жители надеются, что в скором времени проблема будет решена.
Фото: скриншот из комментариев Павла Малкова