«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
Вчера 18:27
495
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
2 852
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 421
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 844
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Рядом с Землей пролетит один из крупнейших астероидов 2025 года
Это случится в четверг, 18 сентября, примерно в 10 утра по московскому времени. Астероид 2025 FA22 приблизится к планете на минимальное расстояние, находясь чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли. Отмечается, что его масса в тысячу раз превышает челябинский метеорит. Средний размер составляет 166 метров, а длина — 290 метров. По оценкам специалистов, вероятность столкновения с Землей практически равна нулю.

Рядом с Землей пролетит один из крупнейших астероидов 2025 года. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в Telegram-канале.

Это случится в четверг, 18 сентября, примерно в 10 утра по московскому времени. Астероид 2025 FA22 приблизится к планете на минимальное расстояние, находясь чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли.

Отмечается, что его масса в тысячу раз превышает челябинский метеорит. Средний размер составляет 166 метров, а длина — 290 метров. По оценкам специалистов, вероятность столкновения с Землей практически равна нулю.