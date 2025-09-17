Рядом с Землей пролетит один из крупнейших астероидов 2025 года

Это случится в четверг, 18 сентября, примерно в 10 утра по московскому времени. Астероид 2025 FA22 приблизится к планете на минимальное расстояние, находясь чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли. Отмечается, что его масса в тысячу раз превышает челябинский метеорит. Средний размер составляет 166 метров, а длина — 290 метров. По оценкам специалистов, вероятность столкновения с Землей практически равна нулю.

