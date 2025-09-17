Песков ответил на вопрос о новых обменах пленными с Украиной

По словам представителя Кремля, подготовка новых обменов между Россией и Украиной находится на «определенной паузе». Однако, как отметил Песков, это не говорит о том, что они не могут быть продолжены. Кроме того, он заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о новых обменах пленными с Украиной. Об этом он 17 сентября сказал журналистам РИА Новости.

По словам представителя Кремля, подготовка новых обменов между Россией и Украиной находится на паузе. Однако, как отметил Песков, это не говорит о том, что они не могут быть продолжены.

Кроме того, он заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам.