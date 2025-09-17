Песков: ЕС продолжает конфронтационную политику против России

Пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ЕС и некоторые его страны продолжают вести враждебную политику в отношении России и ошибочно полагают, что санкции изменят позицию Москвы, сообщает Life.ru. По его словам, за три года и 18 пакетов санкций Россия показала устойчивость, тогда как сама европейская экономика пострадала. Песков назвал политику ЕС деструктивной и добавил, что новые угрозы будут оценены Россией после получения их четких формулировок.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Европейский Союз и отдельные его государства продолжают придерживаться конфронтационной политики в отношении России, пишет Life.ru.

По его мнению, эти страны ошибочно считают, что санкции могут изменить позицию Москвы.

«Евросоюз и многие его члены продолжают вести достаточно враждебную линию в отношении России. Они ошибочно полагают, что продолжение санкционной политики может повлиять на политику РФ», — отметил Песков на брифинге.

Он подчеркнул, что Россия проявила устойчивость к санкционному давлению, указав на то, что последние три года и 18 пакетов санкций продемонстрировали эту стойкость.

Песков также отметил негативные последствия санкций для самой европейской экономики и выразил мнение, что ЕС упорствует в своей деструктивной политике. Он добавил, что Россия оценит новые угрозы только после получения их четких формулировок.