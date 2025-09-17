ГАИ анонсировала очередной рейд в Рязанской области
В среду, 17 сентября, сотрудники полиции проведут в Рязанской области комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами. Отмечается, что рейды проводят в целях профилактики ДТП.
В Рязанской области проведут рейды по перевозке пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.
