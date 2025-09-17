25 тысяч диабетиков умерли за полтора года в Рязанской области

25 тысяч 62 рязанца с сахарным диабетом умерли по разным причинам за полтора года в регионе. Соответствующее приложение к распоряжению правительства о «Борьбе с сахарным диабетом» в Рязанской области опубликовали на сайте «Рязанских ведомостей».

