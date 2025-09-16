В Сургуте мужчина едва не выпал из окна многоэтажки
В Сургуте мужчина едва не выпал из окна многоэтажки. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что мужчина сидит на подоконнике пятого этажа и намеревается спрыгнуть. Прибыв на место, правоохранители обнаружили мужчину, сидящего в оконном проеме. На просьбы спуститься он не реагировал.
Когда он начал перекидывать одну ногу за окно и высовываться наружу, полицейские схватили его и затащили в подъезд. Затем его госпитализировали в медучреждение для прохождения лечения.