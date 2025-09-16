В Сасове временно перекроют дорогу
21 сентября будет временно перекрыта часть автодороги Сасово-Фроловское на участке от поворота на поселок Сасовский до перекрестка с круговым движением. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сасовского округа. Ограничения будут действовать с 9:30 до 12:15 и связаны с проведением всероссийских соревнований по полиатлону, включающим лыжероллерную гонку. Объезд данного участка будет осуществляться по дороге через поселок Сасовский. Водителей просят учитывать изменения в движении и выбирать альтернативные маршруты.
