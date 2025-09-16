В Рязанской области изменится расписание электричек
23 и 25 сентября из-за ремонтных работ на перегоне Лесок — Рязань-1 с 07:00 до 13:00 у ряда электричек, курсирующих между станциями Рязань-1 и Гавердово, Шилово, Сасово, Ясаково, а также Рязань-1 — Узуново, Свеженькая — Сасово изменится время отправления и прибытия.
В Рязанской области изменится расписание электричек. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
23 и 25 сентября из-за ремонтных работ на перегоне Лесок — Рязань-1 с 07:00 до 13:00 у ряда электричек, курсирующих между станциями Рязань-1 и Гавердово, Шилово, Сасово, Ясаково, а также Рязань-1 — Узуново, Свеженькая — Сасово изменится время отправления и прибытия.