В Рязани спасли ребенка с тяжелой травмой головы после падения с электросамоката

12-летний житель одного из районов Рязанской области не справился с управлением и упал с электросамоката. Отмечается, что он сильно ударился головой об асфальт. У ребенка появилась резкая головная боль, началась рвота. В районной больнице установили, что в головном мозге есть большая гематома. Ребенка силами санавиации доставили в ОДКБ. В приемном отделении уже ждала команда специалистов в составе реаниматологов, анестезиологов и нейрохирургов. В таких случаях требуется особая оперативность. Врачи успешно провели сложную операцию, которая длилась несколько часов.

В Рязанской ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой спасли упавшего с электросамоката ребенка. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба регионального минздрава.

12-летний житель одного из районов Рязанской области не справился с управлением и упал с электросамоката. Отмечается, что он сильно ударился головой об асфальт. После случившегося у ребенка появилась резкая головная боль, началась рвота.

В районной больнице врачи установили, что в головном мозге есть большая гематома. Ребенка санавиацией доставили в ОДКБ.

Реаниматологи, анестезиологи и нейрохирурги успешно провели сложную операцию. Она длилась несколько часов.

После ребенок 18 дней проходил лечение в условиях реанимации. Когда состояние мальчика стабилизировалось, его перевели в отделение восстановительной терапии.

«Работу с мальчиком мы начали на этапе реанимации… Поэтапно проводилась вертикализация мальчика. Сначала в постели, потом заново учили сидеть, стоять и ходить, в этом нам помогали специальные кровати и тренажеры.

Мы постепенно увеличивали нагрузку, чтобы мышцы с каждым днем становились крепче, и ребенок смог вернуться к обычной жизни. К работе подключились психологи и логопед. Успех закрепили физиопроцедуры, занятия мелкой моторикой, дыхательная гимнастика и лечебная физкультура», — рассказала заведующая отделением ОДКБ Дарья Шишкина.

Отмечается, что мальчика выписали из больницы.