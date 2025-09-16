В Рязани произошло ДТП с участием автобуса
По словам очевидцев, авария случилась вечером во вторник, 16 сентября, на улице Каширина в сторону остановки «Дом художника». Отмечается, что столкнулись легковушка и автобус. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
