В России начнут разрабатывать технологии вакуумных поездов
В России начнут разрабатывать технологии вакуумных поездов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительственные материалы.
Согласно документам, в течение следующего десятилетия планируется внедрение альтернативных технологий, таких как магнитная левитация и движение поездов в вакуумной среде (Hyperloop).
В правительстве также отметили, что поезд на магнитной подушке (маглев) успешно функционирует в Шанхае с 2004 года, обслуживая линию из аэропорта. В настоящее время в Китае разрабатывается новая модель маглева, способная развивать скорость до 600 км/ч. Ожидается, что эта технология значительно сократит время в пути между различными пунктами.