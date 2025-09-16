В небе над Рязанью заметили необычное явление
В небе над Рязанью заметили необычное явление. Об этом сообщил Telegram-канал «Топор. Новости Рязани» со ссылкой на астрономов.
Речь идет о Паргелии. Эксперты рассказали, что он выглядит как яркие радужные световые пятна справа от Солнца.
«Свет от нашей звезды преломляется на кристалликах льда, что и дает нам чарующий вид», — объяснили собеседники портала.