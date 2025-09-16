Рязань
В MAX запустили цифровой ID для подтверждения статуса пользователя
В мессенджере Мах запустили сервис цифрового ID для подтверждения статуса — совершеннолетие, студент, многодетный родитель. Данные берутся с Госуслуг и выдаются в виде QR‑кода. Доступ — для граждан РФ старше 18 лет. Сейчас сервис в тесте: первым партнёром стала сеть «Магнит» (Москва, СПб, Краснодар). Бумажные документы остаются действительными. QR проверяют только сотрудники подключенных организаций, при этом личные данные им недоступны. Для получения ID нужна биометрия в ЕБС, при ее отсутствии данные можно добавить через загранпаспорт нового образца или в банке. ID пригоден для покупок 18+ и прохода в культурные и образовательные учреждения. Безопасность обеспечивается ИБ и криптозащитой.

В мессенджере Мах запущен новый сервис, позволяющий пользователям создавать и использовать цифровой ID для подтверждения своего статуса, будь то совершеннолетие, статус студента или многодетного родителя. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Как отмечается в telegram-канале ведомства, теперь ваши документы всегда под рукой. Цифровой ID формируется на основе данных с портала «Госуслуг» и представлен в виде специального QR-кода. Доступ к этому сервису получают граждане России старше 18 лет. На данный момент технология работает в тестовом режиме, а первым партнером сервиса стала торговая сеть «Магнит», где цифровой ID можно использовать в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

В Минцифры подчеркнули, что бумажные документы остаются действительными, однако при желании можно воспользоваться QR-кодом. Проверять код смогут только сотрудники организаций, подключенных к новому сервису, причем доступ к личной информации пользователей у них отсутствует. Для получения цифрового ID необходимо наличие биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС). При ее отсутствии данные можно внести через заграничный паспорт нового образца или в банке.

Цифровой ID можно будет использовать при покупке товаров с возрастным ограничением 18+, а также для прохода в учреждения культуры и образовательные заведения. Безопасность сервиса обеспечивается средствами информационной безопасности и криптозащиты. В ближайшее время планируется расширение географии и перечня организаций, поддерживающих новый сервис.