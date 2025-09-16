В Краснодаре ребенок за рулем врезался в шлагбаум

В Краснодаре ребенок за рулем врезался в шлагбаум. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

ДТП произошло 14 сентября на улице Круговой. По словам местных жителей, одна из жительниц ЖК «Цветы» решила научить сына (на вид мальчику 10-12 лет) водить машину и посадила его на колени. Сначала они катались на пустыре около домов. Но потом мальчик выехал на тротуар, вероятно, перепутал педали и снёс шлагбаум. В этот момент рядом находилась женщина с коляской, но она успела отскочить. После аварии мама с мальчиком покинули место ДТП.

По данным канала, сотрудники ДПС на место происшествия не приехали. После чего водитель якобы связалась с управляющей компанией, признала свою вину и пообещала оплатить ущерб. В чате дома администратор УК якобы сообщила: «ДТП не было, никто не приедет, ущерб возместят».

Сейчас жители ЖК готовят заявление в правоохранительные органы. Полиция Краснодара проводит проверку.