Российский генерал назвал возможный срок окончания СВО
По мнению заслуженного военного летчика РФ генерал-майора Владимира Попова конфликт на Украине завершится в 2027 году. Вывод собеседник издания сделал на основе последних военных столкновений в мире. «Как только началась СВО, я говорил, что минимум продлится это три года. Но не забывайте, сколько длилась Великая Отечественная война — четыре года. Судя по опыту последних военных конфликтов, СВО будет идти еще минимум два года», — заявил Попов.
Российский генерал назвал возможный срок окончания СВО. Об этом пишет издание News.ru со ссылкой на заслуженного военного летчика РФ генерал-майора Владимира Попова.
По его мнению, конфликт на Украине завершится в 2027 году. Вывод собеседник издания сделал на основе последних военных столкновений в мире.
«Как только началась СВО, я говорил, что минимум продлится это три года. Но не забывайте, сколько длилась Великая Отечественная война — четыре года. Судя по опыту последних военных конфликтов, СВО будет идти еще минимум два года», — заявил Попов.