Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
22°
Срд, 17
22°
Чтв, 18
20°
ЦБ USD 83.07 -1.31 16/09
ЦБ EUR 97.45 -1.88 16/09
Нал. USD 83.01 / 83.00 16/09 10:40
Нал. EUR 98.10 / 99.34 16/09 10:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
Вчера 10:51
1 767
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 202
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 633
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
7 287
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
ПВО за ночь сбили 4 украинских беспилотника над Рязанской областью
Силы ПВО за ночь сбили 87 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

Силы ПВО за ночь сбили 87 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

30 было уничтожено над территорией Курской области, 18 — над территорией Ставропольского края. Еще 11 сбили над Ростовской областью, 10 — над Брянской. 5 — над территорией Тульской области, 4 — над Рязанской, 3 — над территорией Республики Крым.

По два БПЛА было уничтожено над Волгоградской и Воронежской областями, один над Нижегородской и еще один над акваторией Черного моря.