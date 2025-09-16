ПВО за ночь сбили 4 украинских беспилотника над Рязанской областью
Силы ПВО за ночь сбили 87 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.
Силы ПВО за ночь сбили 87 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.
30 было уничтожено над территорией Курской области, 18 — над территорией Ставропольского края. Еще 11 сбили над Ростовской областью, 10 — над Брянской. 5 — над территорией Тульской области, 4 — над Рязанской, 3 — над территорией Республики Крым.
По два БПЛА было уничтожено над Волгоградской и Воронежской областями, один над Нижегородской и еще один над акваторией Черного моря.