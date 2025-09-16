Павел Малков и Татьяна Панфилова отказались от мандатов депутатов рязоблдумы
Во вторник, 16 сентября, состоялось второе заседание Избирательной комиссии Рязанской области. Его назначили в связи с отказом от получения депутатских мандатов зарегистрированными кандидатами от партии «Единая Россия», избранными депутатами Рязанской областной Думы восьмого созыва, Павлом Малковым, Татьяной Панфиловой и Екатериной Волковой. Вакантные депутатские мандаты переданы представителям партии Татьяне Бариновой, Елене Синице и Андрею Семенюку.
Губернатор региона Павел Малков и председатель гордумы Татьяна Панфилова отказались от получения мандатов депутатов рязоблдумы. Об этом сообщили в региональном избиркоме.
Во вторник, 16 сентября, состоялось второе заседание избирательной комиссии Рязанской области. Его назначили в связи с отказом от получения депутатских мандатов зарегистрированными кандидатами от партии «Единая Россия», избранными депутатами Рязанской областной Думы восьмого созыва, Павлом Малковым, Татьяной Панфиловой и Екатериной Волковой.
Вакантные депутатские мандаты переданы представителям партии Татьяне Бариновой, Елене Синице и Андрею Семенюку.