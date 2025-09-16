Рязань
Госдума одобрила ужесточение штрафов за нарушение правил перевозки детей
Госдума России на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, направленный на ужесточение ответственности за нарушение требований к перевозке детей. Об этом пишет РИА Новости.

Инициатива, разработанная группой сенаторов и внесенная на рассмотрение в марте, предусматривает значительное увеличение штрафов. Водителям, нарушающим правила, будет грозить штраф в размере 5 тысяч рублей вместо действующих 3 тысяч, должностные лица будут платить 50 тысяч рублей вместо 25 тысяч, а юридическим лицам придется раскошелиться на 200 тысяч рублей вместо 100 тысяч.