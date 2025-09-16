Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП на трассе М-5 под Рязанью
Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП на трассе М-5 под Рязанью. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП случилось днем 15 сентября на 164-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рыбновском районе. 48-летний житель водитель Lada Vesta не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Nissan Primera под управлением 36-летней рязанки.
В результате пострадал 4-летний пассажир иномарки, ему понадобилась медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.