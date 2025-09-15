ВС РФ освободили Ольговское в Запорожской области
Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Восток». Кроме того, за сутки ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру, которую используют в интересах ВСУ, места хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 149 районах. Средства ПВО сбили 82 беспилотника самолетного типа.
Российская армия освободила Ольговское в Запорожской области. Об этом 15 сентября сообщило Минобороны в своих соцсетях.
Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки российских войск «Восток».
Помимо этого, за сутки ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру, которую используют в интересах ВСУ, места хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 149 районах.
Кроме того, средства ПВО уничтожили 82 БПЛА самолетного типа.