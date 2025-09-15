В Волгодонске насмерть сбили двух 17-летних школьниц
В Волгодонске в ДТП погибли две 17-летние школьницы. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».
Молодой водитель «Ауди», 22-летний Магомед Гапизов, проехал на красный свет и сбил девушек, которые пересекали проезжую часть на электросамокате. Обе подруги скончались до приезда скорой помощи.
Согласно информации, опубликованной в социальных сетях, Гапизов ранее делился видео, на которых он нарушает ПДД и участвует в уличных гонках.
Фото: Плохие новости 18+