В Рязани стартовал хоккейный сезон 2025/2026
В Рязани стартовал хоккейный сезон 2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба ДС «Олимпийский».

В ДС «Олимпийский» состоялся старт хоккейного сезона в Рязанской области, который приурочили к первому домашнему матчу Чемпионата России по хоккею — Всероссийской хоккейной лиги сезона 2025-2026 г. На открытие сезона пришли 3000 зрителей.

Для гостей праздника выступили роты Почетного Караула РГВВДКУ, черлидеры, оркестр РГВВДКУ. Также среди зрителей разыграли многочисленных призов. В рамках торжественного открытия перед болельщиками выступил и. о. министра физической культуры и спорта Рязанской области Виталий Шабанов, который пожелал хоккеистам громких спортивных побед.

Начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, гвардии-полковник Олег Пономарев отметил, что все десантники болеют за ХК «Рязань-ВДВ» и пожелал как можно больше ярких игровых моментов.

Президент Федерации хоккея Рязанской области, директор ХК «Рязань-ВДВ» Олег Смирнов поздравил всех с началом нового сезона и отметил, что хоккей в Рязани сейчас спорт номер один, что подтверждают переполненные трибуны «Олимпийского». Он пожелал болельщикам ярких эмоций, а хоккеистам интересного и насыщенного сезона.

На матче также присутствовал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает домашнюю серию игр, матчи пройдут 16, 18 и 20 сентября в ДС «Олимпийский». Начало игр по будням в 19:00, в выходной день — в 17 часов. Билеты можно приобрести здесь.

Возрастное ограничение 0+