В ДТП в Скопинском районе погиб человек
14 сентября, примерно в 22:50, в Скопинском районе на 18-ом километре автодороги «Горлово-Нагиши-Клекотки» произошла серьезная авария. Об этом пишет ГАИ Рязанской области. По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с рулевым управлением и съехал в кювет. В результате аварии 43-летний пассажир скончался на месте от полученных травм. Водитель и его 45-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Пострадавшим оказали медпомощь.
В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Фото: ГАИ Рязанской области