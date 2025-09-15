Рязанская прокуратура помогла онкобольному взыскать с минздрава более 200 тысяч
Установлено, что онкобольной нуждается в постоянном обеспечении медикаментами. Однако в январе 2025 года учреждение здравоохранения не выдало ему дорогостоящий препарат. Мужчина купил лекарство за свой счет. Онкобольной обратился в прокуратуру. Надзорный орган через суд взыскал с регионального министерства здравоохранения 243 тысячи рублей в счет возмещения расходов на самостоятельное приобретение лекарства. Также мужчине выплатят компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.
