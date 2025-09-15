Рязанская область оказалась на 47 месте в рейтинге по уровню безработицы
Уровень безработицы в регионе во втором квартале 2025 года составил 2%. По сравнению с прошлым годом уровень безработицы среди рязанцев снизился на 0,3. Отмечается, что в среднем жители Рязанской области находят работу за 4,9 месяца.
