Рязанке удалили гигантскую миому матки
Операция прошла в больнице № 8. Хирурги удалили 57-летней пациентке миому шейки матки весом 4 258 граммов. «Опухоль, которая встречается лишь в 5% случаев, достигла размера доношенной беременности и могла повредить соседние органы. К сожалению, женщина не была у гинеколога три года и заметила проблему лишь когда появились боли и стал расти живот», — говорится в сообщении. Операция прошла успешно, с минимальной кровопотерей. Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии.
