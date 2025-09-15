Рязань
Опубликованы результаты выборов депутатов в рязанскую облдуму

Стали известны предварительные результаты выборы депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва. По данным РЗН. инфо, победу по единому избирательному округу одержали единороссы.

Итоги выборов по партиям:

  • «Единая Россия»: 72,93%,
  • КПРФ: 6,40%,
  • «Справедливая Россия — За Правду»: 2,54%,
  • ЛДПР: 7,91%,
  • «Новые люди»: 4,09%,
  • Партия пенсионеров: 3,19%,
  • «Коммунисты России»: 1.08%,
  • «Зелёные»: 0.71%.

На момент публикации новости победу в своих округах одерживают все кандидаты от партии «Единая Россия»:

  • Округ № 1 Николай Игнатов;
  • Округ № 2 Сергей Филиппов;
  • Округ № 3 Владимир Сидоров;
  • Округ № 4 Николай Пласкунов;
  • Округ № 5 Александр Калашников;
  • Округ № 6 Александр Глазунов;
  • Округ № 7 Аркадий Фомин;
  • Округ № 8 Владимир Рожков;
  • Округ № 9 Владимир Материкин;
  • Округ № 10 Сергей Лукьянов;
  • Округ № 11 Владислав Фролов;
  • Округ № 12 Роман Иголкин;
  • Округ № 13 Дмитрий Репников;
  • Округ № 14 Александр Жукаев;
  • Округ № 15 Михаил Агапкин;
  • Округ № 16 Александр Ачалов;
  • Округ № 17 Андрей Глазунов;
  • Округ № 18 Игорь Трубицын;
  • Округ № 19 Александр Шевырев;
  • Округ № 20 Сергей Пупков.

Напомним, выборы проходили с 12 по 14 сентября.