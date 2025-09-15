Опубликованы результаты выборов депутатов в рязанскую облдуму
Стали известны предварительные результаты выборы депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва. По данным РЗН. инфо, победу по единому избирательному округу одержали единороссы.
Итоги выборов по партиям:
- «Единая Россия»: 72,93%,
- КПРФ: 6,40%,
- «Справедливая Россия — За Правду»: 2,54%,
- ЛДПР: 7,91%,
- «Новые люди»: 4,09%,
- Партия пенсионеров: 3,19%,
- «Коммунисты России»: 1.08%,
- «Зелёные»: 0.71%.
На момент публикации новости победу в своих округах одерживают все кандидаты от партии «Единая Россия»:
- Округ № 1 Николай Игнатов;
- Округ № 2 Сергей Филиппов;
- Округ № 3 Владимир Сидоров;
- Округ № 4 Николай Пласкунов;
- Округ № 5 Александр Калашников;
- Округ № 6 Александр Глазунов;
- Округ № 7 Аркадий Фомин;
- Округ № 8 Владимир Рожков;
- Округ № 9 Владимир Материкин;
- Округ № 10 Сергей Лукьянов;
- Округ № 11 Владислав Фролов;
- Округ № 12 Роман Иголкин;
- Округ № 13 Дмитрий Репников;
- Округ № 14 Александр Жукаев;
- Округ № 15 Михаил Агапкин;
- Округ № 16 Александр Ачалов;
- Округ № 17 Андрей Глазунов;
- Округ № 18 Игорь Трубицын;
- Округ № 19 Александр Шевырев;
- Округ № 20 Сергей Пупков.
Напомним, выборы проходили с 12 по 14 сентября.