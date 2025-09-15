Ночью над Рязанью можно было заметить сияние
Ночью, примерно в 2:30, над Рязанской областью можно было заметить сияние. Об этом сообщили в телеграм-канале «RZNASTRO». Илья Сафрошин опубликовал снимки авроры в комментариях к посту, отметив, что это природное явление можно было увидеть невооружённым глазом.
Фото: Илья Сафрошин