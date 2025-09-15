Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
21°
Втр, 16
21°
Срд, 17
22°
ЦБ USD 84.38 -1.28 13/09
ЦБ EUR 99.33 -0.41 13/09
Нал. USD 84.07 / 84.30 15/09 12:20
Нал. EUR 99.00 / 99.09 15/09 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
1 час назад
308
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
951
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 386
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
6 617
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На Земле зафиксировали самую сильную магнитную бурю за последние три месяца
На Земле зафиксировали самую сильную магнитную бурю за последние три месяца, уровень которой приближается к категории G3. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Эксперты лаборатории отметили, что данное явление связано с ростом скорости солнечного ветра, вызванного попаданием планеты в зону действия крупной корональной дыры. Несмотря на то что событие было прогнозируемым, его сила оказалась значительно выше ожиданий — мировые агентства предполагали максимальный уровень лишь около G1. Ухудшение геомагнитной обстановки может продлиться от 4 до 6 суток. Полная нормализация ситуации ожидается не раньше четверга-пятницы.

На Земле зафиксировали самую сильную магнитную бурю за последние три месяца, уровень которой приближается к категории G3. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Эксперты лаборатории отметили, что данное явление связано с ростом скорости солнечного ветра, вызванного попаданием планеты в зону действия крупной корональной дыры. Несмотря на то что событие было прогнозируемым, его сила оказалась значительно выше ожиданий — мировые агентства предполагали максимальный уровень лишь около G1.

Последний раз буря аналогичной интенсивности наблюдалась 1-2 июня, и, по словам учёных, ухудшение геомагнитной обстановки может продлиться от 4 до 6 суток. Полная нормализация ситуации ожидается не раньше четверга-пятницы.

Специалисты также предупреждают о высокой нестабильности воздействия корональных дыр, которое обычно проявляется в виде серии отдельных всплесков, длящихся несколько часов.