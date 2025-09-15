На Земле зафиксировали самую сильную магнитную бурю за последние три месяца

На Земле зафиксировали самую сильную магнитную бурю за последние три месяца, уровень которой приближается к категории G3. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Эксперты лаборатории отметили, что данное явление связано с ростом скорости солнечного ветра, вызванного попаданием планеты в зону действия крупной корональной дыры. Несмотря на то что событие было прогнозируемым, его сила оказалась значительно выше ожиданий — мировые агентства предполагали максимальный уровень лишь около G1. Ухудшение геомагнитной обстановки может продлиться от 4 до 6 суток. Полная нормализация ситуации ожидается не раньше четверга-пятницы.

Специалисты также предупреждают о высокой нестабильности воздействия корональных дыр, которое обычно проявляется в виде серии отдельных всплесков, длящихся несколько часов.