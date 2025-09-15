На пяти улицах Рязани отключили холодную воду
В понедельник, 15 сентября, холодную воду отключили по адресам: Касимовское шоссе, дом № 9 (МП Водоканал города Рязани); улица Березовая, дома №№ 1, 1 корп.1, 1л, 2, 3 корп.1, 4, 6, 8, 10, 12; улица Гоголя, дома №№ 29, 31, 33, 33 корп.1; улица Черновицкая, дома №№ 25 корп.1, 25 корп.2, 27 корп.2, 27 корп.3; улица Маяковского, дом № 22. Подачу ресурса пообещали вернуть к 17:00.
На пяти улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».
В понедельник, 15 сентября, холодную воду отключили по адресам:
- Касимовское шоссе, дом № 9 (МП Водоканал города Рязани);
- улица Березовая, дома №№ 1, 1 корп.1, 1л, 2, 3 корп.1, 4, 6, 8, 10, 12;
- улица Гоголя, дома №№ 29, 31, 33, 33 корп.1;
- улица Черновицкая, дома №№ 25 корп.1, 25 корп.2, 27 корп.2, 27 корп.3;
- улица Маяковского, дом № 22.
Подачу ресурса пообещали вернуть к 17:00.