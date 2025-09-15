Путин назвал яркой тенденцию по снижению инфляции в России
«Что касается инфляции, то здесь тенденция достаточно яркая. Если в июле рост потребительских цен составил 8,8%, то в августе — 8,1%", — сказал глава государства. Путин добавил, что на данный момент траектория снижения инфляции — ниже прогнозов правительства и Банка России.
Президент РФ Владимир Путин назвал яркой тенденцию по снижению инфляции в России. Его слова передает 15 сентября RT.
«Тенденция достаточно яркая. Если в июле рост потребительских цен составил 8,8%, то в августе — 8,1%", — сказал глава государства.
Путин добавил, что на данный момент траектория снижения инфляции — ниже прогнозов правительства и Банка России.