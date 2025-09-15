Медведев: разрешение НАТО сбивать дроны РФ над Украиной будет означать войну

Если НАТО разрешит сбивать российские дроны, это будет означать войну. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. По его словам, в Киев приехал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, который угрожает России. «Реализация провокационной идеи киевских и прочих идиотов о создании „бесполетной зоны над Украиной“ и предоставление странам НАТО возможности сбивать наши БПЛА будет означать только одно — войну НАТО с Россией», — написал Медведев в своём Telegram-канале. Он добавил, что вещи нужно называть своими именами.

