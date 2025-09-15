Рязань
Медведев: разрешение НАТО сбивать дроны РФ над Украиной будет означать войну
