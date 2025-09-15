Инженерный класс Рязанского приборного завода открылся на базе школы № 39

В рамках сотрудничества между Государственным Рязанским приборным заводом (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) и школой № 39 г. Рязани в учебном заведении открыт инженерный класс, где старшеклассники смогут углубленно изучать предметы физико-математической направленности, заниматься исследовательской и практической деятельностью при участии специалистов предприятия.

В торжественной церемонии открытия приняли участие директор департамента по управлению персоналом КРЭТ Иван Казандаев, генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов, начальник управления образования и молодёжной политики администрации города Рязани Татьяна Сарычева, директор школы № 39 г. Рязани Ольга Сафронова и другие гости, а также ученики инженерного класса.

Выступая перед собравшимися, генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов подчеркнул: «Мы сегодня презентуем очень интересный проект по сотрудничеству промышленного предприятия и школы. Нас связывает многолетняя совместная работа в области профориентации. И очень важно, чтобы кадровые ряды Приборного завода пополняли талантливые молодые инженеры, те, кто будет способствовать дальнейшему развитию предприятия и укреплению его лидерства. Открывая инженерный класс, мы даем старт новому этапу подготовки будущих специалистов для производства еще со школьной скамьи.

Это позволит провести углубленную профильную подготовку учащихся инженерного класса на базе нашего предприятия. Мы постараемся сделать нашу совместную работу интересной. Ребята, после того, как вы окончите школу, вы сможете поступить по целевому направлению от ГРПЗ на инженерные специальности в рязанские вузы. И, конечно же, будем ждать вас в нашем коллективе после получения высшего образования».

В план работы, подписанный предприятием и школой, включены уроки профориентации, экскурсии на предприятие, мастер-классы, подготовка индивидуальных проектов под руководством заводских специалистов. Кроме того, ребята примут активное участие в корпоративных мероприятиях, таких, как День завода, «Посвящение в рабочие», интеллектуальный турнир «Эрудит», что позволит приобщиться к традициям и ценностям ГРПЗ, а также познакомиться с коллективом. Учащиеся инженерного класса также войдут в состав команды ГРПЗ для участия во Всероссийском конкурсе «Кибердром».

Создание инженерных классов идет по всей России при участии Государственной Корпорации «Ростех». Выпускникам оказывается содействие при поступлении в вузы на инженерные специальности по целевому направлению. В процессе подготовки учитываются требования будущих работодателей.