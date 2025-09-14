Рязань
Новое
В Рязани вор потратил 17 тысяч с чужой карточки на спиртное и поездки на маршрутках
Рязанец потерял телефон, в чехле которого хранилась банковская карта. Вор потратил с нее 17 тысяч рублей на спиртное и поездки в общественном транспорте, сообщили в региональном УМВД 14 сентября.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился 34-летний рязанец. Он возвращался домой с застолья и потерял смартфон. Под чехлом телефона хранилась банковская карта.

«Выяснилось, что человек, завладевший чужой картой, тратил деньги на спиртное, продукты питания, поездки на общественном транспорте и уличный фаст-фуд», — отметили в УМВД.

Вором оказался 33-летний житель Пронского района, который на пару недель приехал в Рязань на заработки. Полицейские разыскали и задержали злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража). Преступнику грозит до шести лет тюрьмы.