В Рязани вор потратил 17 тысяч с чужой карточки на спиртное и поездки на маршрутках

Как рассказали в полиции, к ним обратился 34-летний рязанец. Он возвращался домой с застолья и потерял смартфон. Под чехлом телефона хранилась банковская карта. «Выяснилось, что человек, завладевший чужой картой, тратил деньги на спиртное, продукты питания, поездки на общественном транспорте и уличный фаст-фуд», — отметили в УМВД. Вором оказался 33-летний житель Пронского района, который на пару недель приехал в Рязань на заработки. Полицейские разыскали и задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража). Преступнику грозит до шести лет тюрьмы.