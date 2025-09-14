В Рязани около ОКБ заметили скопление экстренных служб
Инцидент произошел 14 сентября. На фото видно две пожарные машины и скорая. Сотрудники МЧС осматривали окно с решетками на первом этаже. В пресс-службе МЧС редакции РЗН. Инфо пояснили, что произошло короткое замыкание без последующего возгорания.
