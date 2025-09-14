Поезда через Рязань задержали в пути из-за возгорания поезда с древесиной

14 сентября в 16:15 на перегоне Шиферная — Пески Казанского направления обнаружили возгорание в вагоне грузового поезда, сообщили в МЖД. На место происшествия поднят пожарный поезд. Для тушения огня в нем есть 122 тонны воды и пять тонн пенообразователя. По предварительным данным, никто не пострадал. Угрозы объектам инфраструктуры РЖД нет. В пути задержатся пригородные поезда дальних маршрутов Казанского направления в Москву и область, а также несколько пассажирских поездов.

