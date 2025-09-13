Володин заявил, что школьникам не хватает времени на секции из-за чрезмерной нагрузки

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что из-за высокой учебной нагрузки у школьников практически не остается времени на дополнительные занятия, секции и общение с семьей. Об этом
Володин напомнил, что Минпросвещения рекомендует не тратить на выполнение домашнего задания более 3,5 часа вне зависимости от класса. Однако вместе с уроками, дорогой в школу и отдыхом, дети уделяют учебе около 12 часов в сутки.
«А где время на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьей?! При такой нагрузке его просто нет» — задался вопросом спикер.
Он подчеркнул, что такая нагрузка негативно влияет на здоровье, социализацию и качество выполнения домашних заданий. Володин призвал вернуться к обсуждению вопроса чрезмерной нагрузки и найти баланс для учеников.