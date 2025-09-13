Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
18°
Вск, 14
19°
Пнд, 15
21°
ЦБ USD 84.38 -1.28 13/09
ЦБ EUR 99.33 -0.41 13/09
Нал. USD 84.50 / 84.30 13/09 08:03
Нал. EUR 99.15 / 99.99 13/09 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
Вчера 13:27
599
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
1 804
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
5 076
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
2 064
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Солотче появится «тактильная» тропа
Авторы представили предварительный проект комплексного благоустройства с предложениями по зонированию территории и созданию современных общественных пространств — скверов, площадей, пляжей и мест отдыха. Согласно опубликованному проектному предложению в Солотче должны появиться «тактильная» тропа, парковки около Солотчинского монастыря для прихожан и гостей микрорайона в общем на 75 мест, а также детская и спортивная площадка.

В Солотче появится «тактильная» тропа. Об этом рассказали на общественном обсуждении Концепции благоустройства микрорайона, сообщили на сайте рязанской мэрии.

Авторы представили предварительный проект комплексного благоустройства с предложениями по зонированию территории и созданию современных общественных пространств — скверов, площадей, пляжей и мест отдыха.

Согласно опубликованному проектному предложению в Солотче должны появиться «тактильная» тропа, парковки около Солотчинского монастыря для прихожан и гостей микрорайона в общем на 75 мест, а также детская и спортивная площадка.

В мероприятии участвовали представители городской администрации, депутаты, местные жители и общественные активисты. Разработчиками проекта выступили администрация города, Главархитектура Рязанской области, архитекторы «Zelёnka Studio» и компания «Ф-строй».

Фото — рязанская мэрия