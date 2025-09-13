В Солотче появится «тактильная» тропа. Об этом рассказали на общественном обсуждении Концепции благоустройства микрорайона, сообщили на сайте рязанской мэрии.
Авторы представили предварительный проект комплексного благоустройства с предложениями по зонированию территории и созданию современных общественных пространств — скверов, площадей, пляжей и мест отдыха.
Согласно опубликованному проектному предложению в Солотче должны появиться «тактильная» тропа, парковки около Солотчинского монастыря для прихожан и гостей микрорайона в общем на 75 мест, а также детская и спортивная площадка.
В мероприятии участвовали представители городской администрации, депутаты, местные жители и общественные активисты. Разработчиками проекта выступили администрация города, Главархитектура Рязанской области, архитекторы «Zelёnka Studio» и компания «Ф-строй».
Фото — рязанская мэрия