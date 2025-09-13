В Рязани стартовал ХХ Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»
«Целую неделю Рязань будет столицей кукольного театрального искусства. Артисты из 15 стран, в том числе из Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Конго, Шри-Ланки и из стран ближнего зарубежья, представят свои лучшие постановки», — написал глава региона. Павел Малков отметил, что в 2025 году фестиваль посвятили культуре Востока. Артисты сыграют больше пятидесяти спектаклей на разных сценах города.
12 сентября в Рязани стартовал ХХ Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Павел Малков.
«Целую неделю Рязань будет столицей кукольного театрального искусства. Артисты из 15 стран, в том числе из Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Конго, Шри-Ланки и из стран ближнего зарубежья, представят свои лучшие постановки», — написал глава региона.
Он отметил, что в 2025 году фестиваль посвятили культуре Востока. Артисты сыграют больше пятидесяти спектаклей на разных сценах города.