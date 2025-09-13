Рязань
Итоги года
Публикации
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
Вчера 13:27
636
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
1 830
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
5 177
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
2 100
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Рязани стартовал ХХ Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»
«Целую неделю Рязань будет столицей кукольного театрального искусства. Артисты из 15 стран, в том числе из Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Конго, Шри-Ланки и из стран ближнего зарубежья, представят свои лучшие постановки», — написал глава региона. Павел Малков отметил, что в 2025 году фестиваль посвятили культуре Востока. Артисты сыграют больше пятидесяти спектаклей на разных сценах города.

12 сентября в Рязани стартовал ХХ Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Павел Малков.

«Целую неделю Рязань будет столицей кукольного театрального искусства. Артисты из 15 стран, в том числе из Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Конго, Шри-Ланки и из стран ближнего зарубежья, представят свои лучшие постановки», — написал глава региона.

Он отметил, что в 2025 году фестиваль посвятили культуре Востока. Артисты сыграют больше пятидесяти спектаклей на разных сценах города.