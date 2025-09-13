В России повысили пошлины на импорт пива

В России повысили пошлины на импорт пива и сидра. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на опубликованное постановление правительства РФ.

Как пишут «Ведомости», новые тарифы будут действовать с 19 сентября и до 31 декабря 2025 года. Пошлина на пиво повышается с 1 евро до 1,5 евро за литр, на сидр — с 22,5% до 30%.

В публикации отмечают, что в 2025 году пивной рынок сократился на 7-7,5%, за первое полугодие пивовары потеряли около 2,6 млн гл продукции, что эквивалентно примерно трем миллионам банок в день.

При этом производство в РФ выросло на 9%.