Ночью в России уничтожили 42 украинских беспилотника
15 беспилотников уничтожили над территорией Ростовской области, 12 — над территорией Белгородской области, 10 — в небе Волгоградской области, два БПЛА — над территорией Республики Крым, и по одному беспилотнику в небе Калужской, Курской и Смоленской областей.
Ночью в России уничтожили 42 БПЛА самолетного типа. Об этом 13 сентября сообщили в Минобороны.
