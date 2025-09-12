В Захаровском районе отремонтировали участок региональной дороги
Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанская область». В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» привели в порядок 2 км трассы, ведущей к селу Поливаново. Подрядчик обновил покрытие, укрепил обочины, нанёс разметку и установил дорожные знаки. Работы завершили на 2 месяца раньше срока.
В Захаровском районе отремонтировали участок региональной дороги. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанская область».
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» привели в порядок 2 км трассы, ведущей к селу Поливаново. Подрядчик обновил покрытие, укрепил обочины, нанёс разметку и установил дорожные знаки.
Работы завершили на 2 месяца раньше срока.
Фото: Рязанская область