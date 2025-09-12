В Туле женщина покончила с собой после смерти ребенка

В Туле женщина покончила с собой после смерти ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, двухлетний сын женщины захлебнулся в ванне, пока она готовила обед на кухне. Увидев труп сына, женщина покончила с собой.

Отмечается, что тревогу забили подруги погибшей, когда не смогли до нее дозвониться. После вскрытия квартиры полиция обнаружила два тела: 38-летней местной жительницы и ее сына.

Отец мальчика сразу после его рождения ушел на СВО, но погиб.