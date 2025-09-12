В Рязанской ОКБ сняли выпуск шоу «Стендап на выезде»
В Рязанской областной клинической больнице прошли съемки нового выпуска шоу «Стендап на выезде», сообщил минздрав региона. Участники программы, известные комики, отправились в Рязань, чтобы познакомиться с работой медперсонала и временно поменять профессию. В рамках съемок комики посетили приемное отделение, лабораторию, реабилитационный центр и перинатальный центр, а также провели время с сотрудниками больницы. В процессе они не только наблюдали за работой врачей, но и получили возможность поучаствовать в некоторых процессах, включая обучение приему родов. После насыщенного рабочего дня комики выступили с концертом перед медперсоналом.
Возрастное ограничение 12+
Фото: скриншоты из выпуска «Стендап на выезде»
